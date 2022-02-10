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Пенсии военных проиндексируют задним числом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Правительство подготовило законопроект об индексации на 8,6% пенсий для военных пенсионеров, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. По его словам, надбавка будет начислена задним числом — с 1 января 2022 года.

«Такую ежемесячную доплату получат военные пенсионеры и приравненные к ним лица, в том числе служившие в органах внутренних дел, национальной гвардии и пожарные», — уточнил премьер-министр.

В январе президент РФ Владимир Путин поручил проиндексировать пенсии военных пенсионеров. Средний размер пенсии таких граждан после индексации в 2022 году составит 18 984 рубля.

Помимо прочего, с 1 января на 5,9% были проиндексированы страховые пенсии неработающих пенсионеров — в среднем до 18 521 рублей.

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Экономика #Деньги #Армия
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Топ комментариев

mosquito__2010

Первый трансгендер пилот вообще авианосец потопит.

Plaguer

Ну рекорд Маккейна не побит, но тоже неплохо вышло.

Maniac.

Ты Максимка, когда языком подмахиваешь США, зубы чаще чисти, а то (_!_) конечно блестит, а вот с запахом...

antibacila

Реально твои посты выискиваю , чтобы похохотать вечером с кружечкой чая. Тебе надо мемуары писать.
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