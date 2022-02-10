Пенсии военных проиндексируют задним числом

Правительство подготовило законопроект об индексации на 8,6% пенсий для военных пенсионеров, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. По его словам, надбавка будет начислена задним числом — с 1 января 2022 года.

«Такую ежемесячную доплату получат военные пенсионеры и приравненные к ним лица, в том числе служившие в органах внутренних дел, национальной гвардии и пожарные», — уточнил премьер-министр.

В январе президент РФ Владимир Путин поручил проиндексировать пенсии военных пенсионеров. Средний размер пенсии таких граждан после индексации в 2022 году составит 18 984 рубля.

Помимо прочего, с 1 января на 5,9% были проиндексированы страховые пенсии неработающих пенсионеров — в среднем до 18 521 рублей.