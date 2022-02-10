МИД Венгрии заявил о провале санкционного давления на Россию

Венгрия не стала блокировать санкции Евросоюза против России, не желая нарушать единство внутри ЕС, но эти меры воздействия не работают, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Посмотрите на сами эти санкции, это же провал. Они не работают. Они неудачны. Если вы посмотрите на объем торговли крупных западноевропейских стран, вы увидите, насколько объем торговли между Францией и Россией, между Германией и Россией увеличился после введения санкций», — цитирует ТАСС Сийярто.

Что касается новых санкций, то, по словам министра, Будапешт критически относится к подобным инициативам и считает необходимым просчитать риски такого шага. «Санкции могут или должны применяться только в том случае, если что-то случится», — подчеркнул он.

Сийярто призвал приложить все возможные усилия для того, чтобы избежать конфронтации между Россией и Западом. «Мы должны вкладываться в диалог. Вот почему мы призываем, просим Российскую Федерацию и наших западных союзников, большие страны, сильные страны, не терять надежды на мирное урегулирование», — отметил глава МИД Венгрии.