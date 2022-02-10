Подозреваемый умер в красноярском отделении полиции

Тело ранее судимого мужчины обнаружили в туалете одного из отделений полиции в Красноярске, сообщили журналистам в пресс-службе краевого ГУ МВД.

Мужчину доставили в отделение полиции в Октябрьском районе Красноярска по подозрению в совершении кражи металла из гаража. Ранее он был судим за имущественные преступления.

Подозреваемый покончил с собой в туалете. Скорая медицинская помощь констатировала смерть мужчины.

Мужчине грозило уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража). Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.