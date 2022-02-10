НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Недра и ТЭК #Наука #Туризм #Гео #ЧП

Подозреваемый умер в красноярском отделении полиции

Источник:
Sibnet.ru
372 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Тело ранее судимого мужчины обнаружили в туалете одного из отделений полиции в Красноярске, сообщили журналистам в пресс-службе краевого ГУ МВД.

Мужчину доставили в отделение полиции в Октябрьском районе Красноярска по подозрению в совершении кражи металла из гаража. Ранее он был судим за имущественные преступления.

Подозреваемый покончил с собой в туалете. Скорая медицинская помощь констатировала смерть мужчины.

Мужчине грозило уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража). Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Еще по теме
Врач рассказал о состоянии выпавшего из окна томской школы подростка
Первая женщина-пилот разбила истребитель F-35
Влюбленные подростки погибли в гараже в Норильске
Новое нападение собак на человека произошло в Чите
смотреть все
Красноярск #Происшествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Иркутянин стал победителем шоу «Молодые ножи»
Верховный суд освободил из-под ареста замдиректора «Томского пива»
Томские власти назвали долю «омикрона» среди зараженных COVID
Выросли аппетиты новосибирцев по автокредитам
Самое популярное
Путин прокомментировал полную остановку добычи нефти и газа
Тарасов и Костенко сообщили о четвертой беременности
Китай объяснил, чем для США обернется попытка запугать Россию
Мария Куликова объяснила поведение Нарочинской в «Склифосовском»
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самые яркие моменты командного турнира фигуристов. ФОТО
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Самое обсуждаемое
58
Эксперты предсказали число жертв при вторжении России на Украину
35
Угрозы Лукашенко напомнили Зеленскому о «каменном веке»
29
Лукашенко назвал условие пожизненного президентства
25
Китай объяснил, чем для США обернется попытка запугать Россию
25
Байден назвал Путина «парнем с ядерным оружием и без друзей»
Sibnet.Ru