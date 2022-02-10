Пара из Омска сыграет свадьбу в эфире канала «Пятница!»

Пара из Омска приняла участие в реалити шоу «Четыре свадьбы» на канале «Пятница!» и поборолись за денежный приз, сообщила пресс-служба телеканала.

По правилам шоу, в каждом выпуске четыре невесты приходят на свадьбы друг к другу и оценивают торжества конкуренток. В финале выпуска участницы голосуют, выставляя оценки по ряду критериев: свадебное платье, банкетное меню, оформление зала. Побеждает невеста, чья свадьба набирает наибольшее количество баллов.

В числе участников проекта оказалась пара из Омска — Анастасия и Виктор. Влюбленные познакомились в социальных сетях. Уже на первой встрече молодые люди влюбились друг в друга. Виктор сделай предложение Анастасии, поднявшись к окну девушки на подъемном кране.

Омичи устроили торжество в классическом стиле с бюджетом в четыреста тысяч рублей. Фишкой свадьбы стал двухметровый торт и подарок от жениха. Свадьбу пары из Омска покажут 10 февраля в 19.00 в эфире телеканала «Пятница!»