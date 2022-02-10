Марк Уолберг определил зрителя для фильма «Анчартед»

Актер Марк Уолберг, сыгравший в «Анчартеде» одну из главных ролей, признал, что серию игр Uncharted можно считать практически готовым фильмом. Но картина предназначена не для фанатов вселенной.

«Мы не пытались сделать продукт для хардкорных геймеров, нам было важно, чтобы в мир "Анчартед" вошли новые люди, которые не играли и которым вообще могут быть неинтересны видеоигры. Пусть они тоже пойдут в кино, и пусть фильм их закрутит по полной, как и положено!» — сказал Уолберг в беседе с «Известиями».

Фильм «Анчартед: На картах не значится» вышел в прокат в четверг. Картина стала одним из ожидаемых фильмов, поскольку адаптировать игру пытались 14 лет.

По сюжету Нейтан Дрейк и Виктор «Салли» Салливан, два искателя приключений, отправляются на поиски величайшего сокровища мира. Кроме того, они надеются найти улики, которые приведут их к давно потерянному брату Нейтана.