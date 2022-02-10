А-100 «Премьер» совершил первый полет с включенной РЛС

Новейший российский самолет радиолокационного дозора А-100 «Премьер» выполнил первый полет с включенной радиолокационной станцией, сообщил источник.

Последний раз о полетах А-100 сообщалось в феврале 2019 года. Тогда опытный образец «Премьера! впервые поднялся в воздух в рамках предварительных испытаний. Еще раньше летающая лаборатория А-100ЛЛ выполнила несколько полетов в рамках летно-конструкторских испытаний.

«Перспективный самолет радиолокационного дозора, наведения и управления А-100 "Премьер" 9 февраля выполнил первый полет в рамках продолжающихся испытаний с аэродрома в Таганроге с включенным радиолокационным оборудованием», — сказал РИА Новости источник.

Головной разработчик комплекса — концерн «Вега» — создает А-100 на замену стоящему на вооружении самолету ДРЛО А-50. «Премьер» разработан в связи с появлением новых классов целей и созданием истребительной авиации нового поколения.

Возможности А-100 значительно превосходят как отечественные, так и зарубежные аналоги, в том числе самолет ДРЛО Е-3 ВВС США.