А-100 «Премьер» совершил первый полет с включенной РЛС

Новейший российский самолет радиолокационного дозора А-100 «Премьер» выполнил первый полет с включенной радиолокационной станцией, сообщил источник.
Последний раз о полетах А-100 сообщалось в феврале 2019 года. Тогда опытный образец «Премьера! впервые поднялся в воздух в рамках предварительных испытаний. Еще раньше летающая лаборатория А-100ЛЛ выполнила несколько полетов в рамках летно-конструкторских испытаний.
«Перспективный самолет радиолокационного дозора, наведения и управления А-100 "Премьер" 9 февраля выполнил первый полет в рамках продолжающихся испытаний с аэродрома в Таганроге с включенным радиолокационным оборудованием», — сказал РИА Новости источник.
Головной разработчик комплекса — концерн «Вега» — создает А-100 на замену стоящему на вооружении самолету ДРЛО А-50. «Премьер» разработан в связи с появлением новых классов целей и созданием истребительной авиации нового поколения.
Возможности А-100 значительно превосходят как отечественные, так и зарубежные аналоги, в том числе самолет ДРЛО Е-3 ВВС США.
mosquito__2010Украина сейчас и марсиан поддержит если они к России претензии иметь будут. Такой менталитет.
mosquito__2010Первый трансгендер пилот вообще авианосец потопит.
a-n-atolда уж, тяжёлый диагнз у товарисчей.......
PlaguerНу рекорд Маккейна не побит, но тоже неплохо вышло.