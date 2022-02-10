НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

А-100 «Премьер» совершил первый полет с включенной РЛС

Источник:
РИА Новости
276 1
Самолет радиолокационного дозора А-100 «Премьер»
Самолет радиолокационного дозора А-100 «Премьер»
Фото: © Концерн «Вега»

Новейший российский самолет радиолокационного дозора А-100 «Премьер» выполнил первый полет с включенной радиолокационной станцией, сообщил источник.

Последний раз о полетах А-100 сообщалось в феврале 2019 года. Тогда опытный образец «Премьера! впервые поднялся в воздух в рамках предварительных испытаний. Еще раньше летающая лаборатория А-100ЛЛ выполнила несколько полетов в рамках летно-конструкторских испытаний.

«Перспективный самолет радиолокационного дозора, наведения и управления А-100 "Премьер" 9 февраля выполнил первый полет в рамках продолжающихся испытаний с аэродрома в Таганроге с включенным радиолокационным оборудованием», — сказал РИА Новости источник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Бешеный огурец»: история самолета Як-38

Головной разработчик комплекса — концерн «Вега» — создает А-100 на замену стоящему на вооружении самолету ДРЛО А-50. «Премьер» разработан в связи с появлением новых классов целей и созданием истребительной авиации нового поколения.

Возможности А-100 значительно превосходят как отечественные, так и зарубежные аналоги, в том числе самолет ДРЛО Е-3 ВВС США.

Еще по теме
Российские военные получат гибрид сторожевика и субмарины
Бронетранспортер БТ-3Ф для морпехов подготовили к запуску в серию
Атомная подлодка «Красноярск» в июне выйдет в море на испытания
Российские атомные подлодки вооружат «ихтиозаврами»
смотреть все
Оборона #Оружие #Армия #ОПК
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Малыш медоед родился в Новосибирском зоопарке впервые в России
Сибирские ученые создадут безвредный препарат от фитофторы
Врач рассказал о состоянии выпавшего из окна томской школы подростка
Блогер Даня Милохин показал видео с отдыха на Байкале
Самое популярное
Путин прокомментировал полную остановку добычи нефти и газа
Тарасов и Костенко сообщили о четвертой беременности
Китай объяснил, чем для США обернется попытка запугать Россию
Маркировка и начинка: как выбрать качественную светодиодную лампу
Обсуждение (1)
Картина дня
Россия и Белоруссия начали учения «Союзная решимость»
Конгресс США не сумел договориться по санкциям против Путина
Американцы «потеряли» Украину на карте мира
Одноразовые вейпы и жидкости для них обложат акцизами
Мультимедиа
Самые яркие моменты командного турнира фигуристов. ФОТО
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Топ комментариев

mosquito__2010

Украина сейчас и марсиан поддержит если они к России претензии иметь будут. Такой менталитет.

mosquito__2010

Первый трансгендер пилот вообще авианосец потопит.

a-n-atol

да уж, тяжёлый диагнз у товарисчей.......

Plaguer

Ну рекорд Маккейна не побит, но тоже неплохо вышло.
Sibnet.Ru