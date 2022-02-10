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Жириновский две недели скрывал заражение коронавирусом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский две недели подряд скрывал от своего окружения, что заразился коронавирусом, сообщил источник, близкий к Минздраву России.

В центральном аппарате ЛДПР сообщили сотрудникам, что Жириновский решил в целях профилактики, с учетом массового заражения омикрон-штаммом, временно уйти на домашний карантин и работать удаленно, рассказал источник газете «Коммерсанту».

По словам источник, о диагнозе парламентария знал узкий круг людей, среди которых его личные охранники, помощники и руководитель аппарата.

Сейчас Жириновский находится в московской ЦКБ, состояние политика оценивается как стабильное, он получает всю необходимую помощь. У политика выявлено значительное поражение легких, отмечает газета.

Источник РБК близкий к ЛДПР сообщил, что политик находится в критическом состоянии. Он сказал, что Жириновского подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, состояние усугубляется сопутствующими заболеваниями. В пресс-службе партии опровергли эту информацию.

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Политика #Мир #Новости COVID19
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Топ комментариев

mosquito__2010

Украина сейчас и марсиан поддержит если они к России претензии иметь будут. Такой менталитет.

mosquito__2010

Первый трансгендер пилот вообще авианосец потопит.

a-n-atol

да уж, тяжёлый диагнз у товарисчей.......

Plaguer

Ну рекорд Маккейна не побит, но тоже неплохо вышло.
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