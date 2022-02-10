Жириновский две недели скрывал заражение коронавирусом

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский две недели подряд скрывал от своего окружения, что заразился коронавирусом, сообщил источник, близкий к Минздраву России.

В центральном аппарате ЛДПР сообщили сотрудникам, что Жириновский решил в целях профилактики, с учетом массового заражения омикрон-штаммом, временно уйти на домашний карантин и работать удаленно, рассказал источник газете «Коммерсанту».

По словам источник, о диагнозе парламентария знал узкий круг людей, среди которых его личные охранники, помощники и руководитель аппарата.

Сейчас Жириновский находится в московской ЦКБ, состояние политика оценивается как стабильное, он получает всю необходимую помощь. У политика выявлено значительное поражение легких, отмечает газета.

Источник РБК близкий к ЛДПР сообщил, что политик находится в критическом состоянии. Он сказал, что Жириновского подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, состояние усугубляется сопутствующими заболеваниями. В пресс-службе партии опровергли эту информацию.