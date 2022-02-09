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Путин призвал российские суды к справедливости

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Россияне при обращении в суды должны получать быстрый отклик и справедливое решение, заявил президент Владимир Путин на совещании судов общей юрисдикции и арбитражных судов страны.

Глава государства отметил, что рассчитывает на глубокий предметный анализ идей по совершенствованию работы судов. По его словам, «поиск и принятие необходимых решений важны для всего судейского корпуса и общества, для всей страны».

Также Путин указал, что судебной системе России необходимо быть полностью готовой к широкому использованию современных технологий. Суды должны быть оснащены техникой и обеспечены на самом высоком уровне судебной защиты прав граждан и юридических лиц.

Он напомнил, что в минувшем декабре был принят закон о дистанционном участии в судебных заседаниях, а также о возможности знакомиться с материалами дела, отправлять и получать документы в электронном виде.

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Политика #Россия
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