Почти половина россиян поддержала служебные романы

Более 40% опрошенных россиян положительно относятся к романтическим отношениям на работе, выяснили аналитики «Работа.ру» и Viber.

В опросе приняли участие более 13 тысяч человек из всех регионов страны. Выяснилось, что 44% респондентов относятся к романтическим отношениям на работе положительно: 11% из них считают, что работа — идеальное место для знакомства, а 33% — одобряют романы, но только если они не мешают работе.

Еще 16% опрошенных уверены, что на работе нужно заниматься только делами, а 12% к романтике между коллегами относятся отрицательно из-за негативных последствий.