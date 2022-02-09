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#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Почти половина россиян поддержала служебные романы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Более 40% опрошенных россиян положительно относятся к романтическим отношениям на работе, выяснили аналитики «Работа.ру» и Viber.

В опросе приняли участие более 13 тысяч человек из всех регионов страны. Выяснилось, что 44% респондентов относятся к романтическим отношениям на работе положительно: 11% из них считают, что работа — идеальное место для знакомства, а 33% — одобряют романы, но только если они не мешают работе.

Еще 16% опрошенных уверены, что на работе нужно заниматься только делами, а 12% к романтике между коллегами относятся отрицательно из-за негативных последствий.

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Экономика #Рынок труда
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