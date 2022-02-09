МИД не увидел ни малейших признаков «вторжения» на Украину

Запад продолжает нагнетать «информационный фон» по поводу якобы возможного вторжения России на Украину, хотя никаких признаков «вторжения» нет, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.

«Вот нагнетают насчет того, что Россия вторгнется на Украину, ...хотя никаких признаков этого вторжения не было, но нагнетается информационный фон очень сильно», — приводят «Известия» слова Панкина, сказанные им в ходе выступления на площадке клуба «Валдай».

Президент России Владимир Путин накануне подчеркнул, что заявления о российской агрессии «по меньшей мере не соответствуют здравой логике». Он также указал на то, что дальнейшее распространение НАТО к границам РФ представляет угрозу, а в случае военного конфликта между Россией и альянсом победителей не будет.

В ночь на воскресенье, 6 февраля агентство Bloomberg выпустило текст, в котором говорилось о якобы произошедшем «вторжении» России на Украину, но вскоре удалило его. Позже журналисты извинились за инцидент, назвав его ошибкой.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что ошибочная публикация Bloomberg говорит об опасности агрессивных заявлений США и столиц Запада.