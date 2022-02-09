Белый дом воодушевили переговоры Путина и Макрона

Вашингтон воодушевлен недавними переговорами президента Франции Эммануэля Макрона и президента России Владимира Путина, заявила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки.

«Мы воодушевлены любыми усилиями в области дипломатии», — приводит «Интерфакс» слова Псаки, сказанные ей в ответ на просьбу прокомментировать недавние переговоры президента Франции Эммануэля Макрона и президента России Владимира Путина в Москве.

Отвечая на вопрос о том, не означают ли частые контакты руководства РФ с европейскими лидерами, что США утрачивают роль лидера в переговорном процессе по безопасности в Европе, Псаки заявила, что это не так.

«Это совершенно неверно. Не согласна с этой точкой зрения», — сказала она.