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Белый дом воодушевили переговоры Путина и Макрона

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: The White House

Вашингтон воодушевлен недавними переговорами президента Франции Эммануэля Макрона и президента России Владимира Путина, заявила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки.

«Мы воодушевлены любыми усилиями в области дипломатии», — приводит «Интерфакс» слова Псаки, сказанные ей в ответ на просьбу прокомментировать недавние переговоры президента Франции Эммануэля Макрона и президента России Владимира Путина в Москве.

Отвечая на вопрос о том, не означают ли частые контакты руководства РФ с европейскими лидерами, что США утрачивают роль лидера в переговорном процессе по безопасности в Европе, Псаки заявила, что это не так.

«Это совершенно неверно. Не согласна с этой точкой зрения», — сказала она.

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Политика #Мир
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