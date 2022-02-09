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Влюбленные подростки погибли в гараже в Норильске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © прокуратура Красноярского края

Девушка и парень погибли от отравления угарным газом в автомобиле в одном из гаражей Норильска, сообщает прокуратура Красноярского края.

Мужчина в своем гараже в Норильске в автомобиле «ВАЗ-21011» обнаружил мертвыми 16-летнюю дочь и ее 15-летнего возлюбленного.

«Топливо в баке автомобиля отсутствовало, ключи находились в замке зажигания, на снегу имелся след от выхлопных газов. Предположительно, их смерть наступила в результате отравления угарным газом», — говорится в сообщении.

Родственники видели подростков последний раз 6 февраля и считали, что они находятся в гостях друг у друга. Семьи детей на профилактическом учете не состояли. Прокуратура края организовала проверку по факту гибели несовершеннолетних.

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