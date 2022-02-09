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Новое нападение собак на человека произошло в Чите

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Следователи организовали проверку информации о том, что бездомные собаки напали на пожилую женщину в Чите, они ее укусили и порвали одежду, сообщает СУ СК РФ по Забайкальскому краю.

Несколько собак напали на пожилую женщину. Собаки укусили женщину и разорвали на ней одежду. Пострадавшей женщине назначены уколы и перевязки. Следователи организовали проверку, они ценят данные о травмах женщины и обстоятельствах ЧП.

Власти Забайкалья ввели в регионе режим повышенной готовности из-за угрозы нападения бездомных собак на людей. Только с начала 2022 года в Чите зарегистрировано 64 случая укусов собаками людей. Режим позволит контролировать запрет на кормление бездомных животных, выгул собак без хозяев и препятствование отлову безнадзорных животных.

Ранее в селе Домна в Забайкалье стая бродячих собак загрызла семилетнюю девочку, когда она возвращалась домой из музыкальной школы. Ребенок погиб. После инцидента было возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).

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