Российские военные корабли обогнули Европу

Отряд кораблей Северного и Балтийского флота прибывает в Черное море для проведения масштабных учений, в ходе переброски группировка совершила переход вокруг Европы.

Отряд состоит из шести больших десантных кораблей, передает телеканал «Звезда». «Королев», «Минск» и «Калининград» Балтийского флота ВМФ России сейчас находятся в проливе Дарданеллы.

Вторая российская группировка в составе десантных кораблей «Петр Моргунов», «Георгий Победоносец» и «Оленегорский горняк» Северного флота должны прибыть в Черное море в среду, 9 февраля.

Планируется, что в Черном море переброшенные с севера военные корабли примут участие в масштабных учениях совместно с Черноморским флотом и другими кораблями Северного и Балтийского флота.