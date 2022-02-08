НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российские военные корабли обогнули Европу

Источник:
Sibnet.ru
324 0
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Отряд кораблей Северного и Балтийского флота прибывает в Черное море для проведения масштабных учений, в ходе переброски группировка совершила переход вокруг Европы.

Отряд состоит из шести больших десантных кораблей, передает телеканал «Звезда». «Королев», «Минск» и «Калининград» Балтийского флота ВМФ России сейчас находятся в проливе Дарданеллы.

Вторая российская группировка в составе десантных кораблей «Петр Моргунов», «Георгий Победоносец» и «Оленегорский горняк» Северного флота должны прибыть в Черное море в среду, 9 февраля.

Планируется, что в Черном море переброшенные с севера военные корабли примут участие в масштабных учениях совместно с Черноморским флотом и другими кораблями Северного и Балтийского флота.

Еще по теме
Атомная подлодка «Красноярск» в июне выйдет в море на испытания
Россия сымитирует начало ядерной войны
Великобритания перебросила спецназ на Украину
Эксперты предсказали число жертв при вторжении России на Украину
смотреть все
Оборона #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Пьяный томич ранил двух человек и повредил два авто
Потанин выпустит токены на покупку квартир в Норильске
Поезда новосибирского метро стали ходить реже из-за COVID
Директора иркутского интерната обвинили в сокрытии насилия над детьми
Самое популярное
Китай объяснил, чем для США обернется попытка запугать Россию
Фильм «Непослушник»: на блог надейся, да сам не плошай
Путин и Си Цзиньпин выступили с совместным заявлением
Россия возвела «финансовую крепость» против санкций Запада
Обсуждение (0)
О самом главном
Эстетика боли: как разжечь новую страсть 18+
Знаки ангелов: если часы показывают одинаковые цифры
Год Черного Тигра: что обещает китайский гороскоп
Говорить правильно: какие слова и фразы выдают неуча
Магия цифр: что принесут двойки 2022 года?
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Все статьи
Мультимедиа
Самые яркие моменты командного турнира фигуристов. ФОТО
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Самое обсуждаемое
58
Эксперты предсказали число жертв при вторжении России на Украину
34
Стала известна причина отказа Путина от маски
32
Цена российской нефти выросла до рекордного за семь лет уровня
29
Лукашенко назвал условие пожизненного президентства
27
США ввели санкции против Белоруссии
Sibnet.Ru