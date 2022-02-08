Более половины компаний России перевели работников на удаленку

Эксперты зафиксировали самый высокий уровень удаленки с мая 2020 года. Более половины российских компаний перевели работников на удаленку, говорится в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob.

О наличии сотрудников на удаленке сообщил 51% опрошенных компаний, причем в четырех из десяти на дому работает более 30% персонала. Это самый высокий показатель с мая 2020 года, когда дистанционно работали в 59% компаний.

Согласно результатам опроса, показатель вырос за последние две-три недели, до этого о работающих удаленно сообщали 31% работодателей.

В Москве сотрудников на удаленную работу перевели 68% работодателей, в Санкт-Петербурге — 63%. Чаще всего на удаленку переводят сотрудников, занятых в сферах информационных технологий, продаж, управления персоналом, закупок и снабжения, а также работников бухгалтерий и финансистов.

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве 1 февраля рекомендовала работодателям перевести максимально возможное число сотрудников на удаленный режим работы в связи с кратным ростом заболеваемости ковидом в России.