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СМИ узнали о сделке России и Франции по Украине

Источник:
РБК
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Фото: © Минобороны России

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон — Москва теперь ждет ее одобрения Вашингтоном, пишет The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Путин и Макрон достигли соглашения, что Россия не будет предпринимать новых «военных инициатив», пишет издание со ссылкой на французских официальных лиц. Кроме того, Москва согласилась участвовать в диалоге относительно развертывания собственных вооруженных сил.

Президент России также согласился вывести из Белоруссии до 30 тыс. российских военнослужащих, которые задействованы в совместных с Минском учениях «Союзная решимость-2022», приводит РБК материал FT.

Этот вопрос будет обсуждаться на дальнейших встречах, где планируется заключить соглашение о «структурированном диалоге по вопросам коллективной безопасности», пишет издание.

Россия пока не подтвердила заключения сделки. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, все эти вопросы требуют согласия союзников Франции по Евросоюзу и НАТО, в первую очередь США.

Во время пресс-конференции после переговоров в Москве ни Путин, ни Макрон не упомянули о достигнутых соглашениях. Вместе с тем французский президент сообщил, что его российский коллега готов обсуждать деэскалацию ситуации вокруг Украины.

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