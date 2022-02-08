СМИ узнали о сделке России и Франции по Украине

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон — Москва теперь ждет ее одобрения Вашингтоном, пишет The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Путин и Макрон достигли соглашения, что Россия не будет предпринимать новых «военных инициатив», пишет издание со ссылкой на французских официальных лиц. Кроме того, Москва согласилась участвовать в диалоге относительно развертывания собственных вооруженных сил.

Президент России также согласился вывести из Белоруссии до 30 тыс. российских военнослужащих, которые задействованы в совместных с Минском учениях «Союзная решимость-2022», приводит РБК материал FT.

Этот вопрос будет обсуждаться на дальнейших встречах, где планируется заключить соглашение о «структурированном диалоге по вопросам коллективной безопасности», пишет издание.

Россия пока не подтвердила заключения сделки. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, все эти вопросы требуют согласия союзников Франции по Евросоюзу и НАТО, в первую очередь США.

Во время пресс-конференции после переговоров в Москве ни Путин, ни Макрон не упомянули о достигнутых соглашениях. Вместе с тем французский президент сообщил, что его российский коллега готов обсуждать деэскалацию ситуации вокруг Украины.