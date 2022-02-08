Атомная подлодка «Красноярск» в июне выйдет в море на испытания

Многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) проекта 885М (шифр «Ясень-М») К-571 «Красноярск» выйдет на заводские ходовые испытания в Белое море в начале июня текущего года, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Атомный подводный крейсер "Красноярск" выйдет на заводские ходовые испытания в первые дни июня 2022 года. В Белом море будет проверена работа бортового оборудования в походных условиях, определены его мореходные и эксплуатационные качества на соответствие проектным характеристикам», — рассказал источник ТАСС.

АПЛ после ходовых испытаний ждут государственные с практической проверкой систем вооружений крейсера. В конце текущего года атомоход планируют передать в состав Тихоокеанского флота.

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«Красноярск» — вторая серийная подлодка, третий корабль проекта 885М (шифр «Ясень-М»). Подлодка была заложена в 2014 году. Выведена из эллинга и спущена на воду 30 июля 2021 года

Сейчас на «Севмаше» на разных стадиях строительства находятся шесть таких субмарин. Головная АПЛ проекта 885М «Казань» была передана ВМФ России 7 мая 2021 года, первая серийная — «Новосибирск» — 21 декабря 2021 года.

Основное ударное оружие субмарин проектов 885/885М — крылатые ракеты «Калибр-ПЛ» и «Оникс».