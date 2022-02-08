Автозак перевернулся в Красноярске

Автомобиль для перевозки задержанных перевернулся в Красноярске, в аварии никто не пострадал, сообщает ГУ МВД по региону.

Полицейский автомобиль для перевозки осужденных и задержанных ехал из Железногорска в Красноярск. Водитель не справился с управлением, автомобиль ударился о левый отбойник и опрокинулся на проезжую часть.

В аварии никто не пострадал. На месте работает экипаж ГИБДД. Ведомство не сообщило, перевозились ли внутри машины осужденные.

В комментариях в соцсетях, красноярцы стали шутить, что это была попытка побега. Другие боялись, были ли внутри осужденные.