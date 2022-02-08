НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Поджегший детей житель Приангарья не раз попадал в поле зрения полиции

Источник:
Sibnet.ru
156 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Уголовное дело о халатности возбуждено в Иркутской области после пожара, где погибли двое детей. Должностные лица органов системы профилактики ответят за поджог — глава семьи облил родных горючей жидкостью из-за ревности, ранее на него неоднократно жаловались в полицию.

Пожар в поселке Тимирязева Качугского района произошел в выходные. По данным следствия, пьяный 28-летний местный житель из-за ревности облил воспламеняющейся жидкостью сожительницу и детей. Двое детей одного и четырех лет погибли, женщина с младенцем попали в больницу с ожогами.

Следователи дадут оценку действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики. По информации ведомства, небрежное отношение к службе повлекло преступление.

О начале служебной проверки сообщила пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. Оказалось, что в течение трех лет в полицию поступило четыре сообщения о противоправных действиях главы семьи.

Его сожительница и другие люди жаловались на дебоши. Информацию проверяли участковые, но те, от кого поступали жалобы, отказывались писать заявления. Комиссия проверит полноту принятых участковыми мер.

Вероятный поджигатель арестован на два месяца. За убийство двоих детей ему грозит срок вплоть до пожизненного.

Еще по теме
Наркотики с изображением Путина нашли на берегу моря
Застреливший жену из ружья томич умер в больнице
Столичного адвоката арестовали в Иркутске за смерть 88-летней матери
Двое детей в Приангарье погибли в огне из-за поджога
смотреть все
ЧП #Криминал
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Минздрав Тувы объяснил формирование цены ПЦР‑тестов
Поджегший детей житель Приангарья не раз попадал в поле зрения полиции
Синоптик рассказал об аномальных морозах в сибирских регионах
Зарплаты новосибирских курьеров выросли более чем вдвое
Самое популярное
Китай объяснил, чем для США обернется попытка запугать Россию
Фильм «Непослушник»: на блог надейся, да сам не плошай
Путин и Си Цзиньпин выступили с совместным заявлением
Россия возвела «финансовую крепость» против санкций Запада
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин заявил о неизбежности войны с вступлением Украины в НАТО
Европа поищет замену российскому газу
«Роскосмос» показал робота для работы в открытом космосе
Детские аккаунты появятся на портале «Госуслуг»
Мультимедиа
Самые яркие моменты командного турнира фигуристов. ФОТО
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Самое обсуждаемое
56
Эксперты предсказали число жертв при вторжении России на Украину
34
Стала известна причина отказа Путина от маски
29
Лукашенко назвал условие пожизненного президентства
27
США ввели санкции против Белоруссии
27
Цена российской нефти выросла до рекордного за семь лет уровня
Sibnet.Ru