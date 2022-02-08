Поджегший детей житель Приангарья не раз попадал в поле зрения полиции

Уголовное дело о халатности возбуждено в Иркутской области после пожара, где погибли двое детей. Должностные лица органов системы профилактики ответят за поджог — глава семьи облил родных горючей жидкостью из-за ревности, ранее на него неоднократно жаловались в полицию.

Пожар в поселке Тимирязева Качугского района произошел в выходные. По данным следствия, пьяный 28-летний местный житель из-за ревности облил воспламеняющейся жидкостью сожительницу и детей. Двое детей одного и четырех лет погибли, женщина с младенцем попали в больницу с ожогами.

Следователи дадут оценку действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики. По информации ведомства, небрежное отношение к службе повлекло преступление.

О начале служебной проверки сообщила пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. Оказалось, что в течение трех лет в полицию поступило четыре сообщения о противоправных действиях главы семьи.

Его сожительница и другие люди жаловались на дебоши. Информацию проверяли участковые, но те, от кого поступали жалобы, отказывались писать заявления. Комиссия проверит полноту принятых участковыми мер.

Вероятный поджигатель арестован на два месяца. За убийство двоих детей ему грозит срок вплоть до пожизненного.