Синоптик рассказал об аномальных морозах в сибирских регионах

Аномальные морозы ожидаются на этой неделе в пяти регионах Сибири, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По словам синоптика, Аномальные морозы ожидаются на этой неделе в пяти регионах Сибири, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По словам синоптика, Юг Западной и Средней Сибири ожидает аномальное похолодание к концу рабочей недели. Температура будет опускаться до 25-35 градусов мороза, что на 4-6 градусов ниже нормы.

Это связано это с развитием Сибирского антициклона, который определяет холодную погоду в этих регионах в зимнее время.

«Наконец-то развивается Сибирский антициклон. Давно мы этого ждали, и вот он начинает пульсировать. В Новосибирске, Кемерове, Красноярске, Хакасии, Иркутске будут уже сибирские морозы», — сказал ВильфандТАСС.