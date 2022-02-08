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Синоптик рассказал об аномальных морозах в сибирских регионах

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Аномальные морозы ожидаются на этой неделе в пяти регионах Сибири, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По словам синоптика, Аномальные морозы ожидаются на этой неделе в пяти регионах Сибири, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По словам синоптика, Юг Западной и Средней Сибири ожидает аномальное похолодание к концу рабочей недели. Температура будет опускаться до 25-35 градусов мороза, что на 4-6 градусов ниже нормы.

Это связано это с развитием Сибирского антициклона, который определяет холодную погоду в этих регионах в зимнее время.

«Наконец-то развивается Сибирский антициклон. Давно мы этого ждали, и вот он начинает пульсировать. В Новосибирске, Кемерове, Красноярске, Хакасии, Иркутске будут уже сибирские морозы», — сказал ВильфандТАСС.

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Топ комментариев

ponhik78

Сколько же дебилов то на свете!!! И ведь пожалуй никогда меньше не станет. Двести лет назад власти людей...

mosquito__2010

Из Афганистана в Европейский Афганистан. Символично.

ponhik78

Что, британские SAS так измельчали что на два театра БД личного состава уже не хватает?))) Да и флот...

Danilon

Яшин молодец ! Держится ещё. Смелый поступок в данной ситуации.
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