Синоптик рассказал об аномальных морозах в сибирских регионах

Аномальные морозы ожидаются на этой неделе в пяти регионах Сибири, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
По словам синоптика, Аномальные морозы ожидаются на этой неделе в пяти регионах Сибири, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
По словам синоптика, Юг Западной и Средней Сибири ожидает аномальное похолодание к концу рабочей недели. Температура будет опускаться до 25-35 градусов мороза, что на 4-6 градусов ниже нормы.
Это связано это с развитием Сибирского антициклона, который определяет холодную погоду в этих регионах в зимнее время.
«Наконец-то развивается Сибирский антициклон. Давно мы этого ждали, и вот он начинает пульсировать. В Новосибирске, Кемерове, Красноярске, Хакасии, Иркутске будут уже сибирские морозы», — сказал ВильфандТАСС.
ponhik78Сколько же дебилов то на свете!!! И ведь пожалуй никогда меньше не станет. Двести лет назад власти людей...
mosquito__2010Из Афганистана в Европейский Афганистан. Символично.
ponhik78Что, британские SAS так измельчали что на два театра БД личного состава уже не хватает?))) Да и флот...
DanilonЯшин молодец ! Держится ещё. Смелый поступок в данной ситуации.