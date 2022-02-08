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Зарплаты новосибирских курьеров выросли более чем вдвое

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Зарплаты курьеров в Новосибирской области за год выросли на 66%, в среднем до 75 тысяч рублей, выяснили аналитики сервиса по поиску работы «Зарплата.ру».

За год больше всего увеличилось количество резюме на такие позиции, как курьеры, водители и грузчики. Это связано с ростом зарплат.

Медианная заработная плата курьеров, согласно объявлениям, размещенным на сервисе, с января 2021 года выросла на 66%: с 45 до 75 тысяч рублей.

Медианная зарплата — величина, которая делит количество рабочих мест в заданной сфере пополам: 50% оплачиваются ниже вычисленного значения, а 50% — выше.

За год месячная оплата труда водителей в Новосибирской области увеличилась на 15% и составила 57,5 тысячи рублей. В целом изменение медианной зарплаты по Новосибирской области за год составило +14%.

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