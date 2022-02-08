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СК обвинил бизнесмена Быкова в организации еще двух убийств

Источник:
Sibnet.ru
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Анатолий Быков
Анатолий Быков
Фото: © СУ СК РФ по Красноярскому краю

Следственный комитет завершил расследование второго уголовного дела красноярского бизнесмена Анатолия Быкова, обвиняемого в организации убийства и покушении на убийство, сообщает управление СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

В августе прошлого года присяжные заседатели в Свердловском районном суде Красноярска вынесли обвинительный вердикт по делу Быкова, обвиняемого в организации убийств Кирилла Войтенко и Александра Наумова в 1994 году. 7 сентября суд приговорил Быкова к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима.

По данным следствия, в 2004 году Быков решил убить 42-летнего красноярского бизнесмена (Андрея Неколова). Он дал указание знакомому это сделать за 50 тысяч долларов США. Также он решил убить, по версии следствия, 38-летнего красноярского бизнесмена (Андрея Грабовского).

В ноябре 2004 года автомобиль Грабовского был расстрелян из автомата, но в бизнесмена не попали. В январе 2005 года в центре города был застрелен Неколов. Быков выплатил киллеру 10 тысяч долларов США. Уголовное дело было объединено в одно производство.

Свою вину Быков отрицает. Дело направлено прокурору Красноярского края, после утверждения обвинительного заключения его направят в суд.

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Красноярск #Громкое дело
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Топ комментариев

ponhik78

Сколько же дебилов то на свете!!! И ведь пожалуй никогда меньше не станет. Двести лет назад власти людей...

mosquito__2010

Из Афганистана в Европейский Афганистан. Символично.

ponhik78

Что, британские SAS так измельчали что на два театра БД личного состава уже не хватает?))) Да и флот...

Danilon

Яшин молодец ! Держится ещё. Смелый поступок в данной ситуации.
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