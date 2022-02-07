Торговые сети в регионах снизили наценки на базовые товары

Региональные торговые сети присоединились к инициативе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) об ограничении наценок на базовые продовольственные товары, сообщает пресс-служба ведомства.

К инициативе присоединились локальные сети из Курской, Астраханской, Новосибирской, Ульяновской, Пензенской и Омской областей, а также из Адыгеи. В других регионах совещания еще проводятся, , рассказали «Известиям» ФАС.

Речь идет о социально значимых продуктах. Торговые сети, которые готовы присоединиться к инициативе, самостоятельно определяют перечень конкретных позиций и категорий, способы проведения расчетов и так далее.

На прошлой неделе Минпромторг и Минсельхоз договорились с федеральными сетями об ограничении наценок в 5% на хлебную, молочную продукцию, сахар и «борщевой набор».