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Морозы до 30 градусов вернутся в Новосибирскую область

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Температура воздуха в Новосибирске в ближайшие ночи будет опускаться до минус 25 градусов, в пригороде — до 30 градусов мороза, сообщается на сайте Западно-Сибирского Гидрометцентра.

По данным синоптиков, в ночь на вторник в Новосибирске будет 18-20, днем — 11-13 градусов ниже нуля. Осадков не ожидается, на дорогах будет гололедица.

В среду ночью похолодает до 21-23, в пригороде — до 29 градусов мороза. В дневные часы ожидается минус 14 — минус 16 градусов без осадков.

Ночью в четверг температура опустится до 25 градусов холода в городе и до 30 — в пригороде. Днем будет 15-17 градусов ниже нуля, также без осадков.

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