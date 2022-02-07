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Перепады погоды ожидаются в Забайкалье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Неоднородный характер погоды ожидается на предстоящей недели в Забайкальском крае, в регионе выпадет снег, сообщила ведущий синоптик Читинского ГМЦ Людмила Лескова.

Со вторника до четверга погоду определят фронтальные разделы, сместившиеся с запада и северо-запада, в большинстве районов пройдет снег. Ветер будет слабый до умеренного.

Ночные температуры будут колебаться от 17-22 градусов мороза до 22 -27 градусов мороза, преобладающая температура днем 8 -13 градусов мороза. Во вторник по южной половине 3 -8 градусов мороза, по северным районам температура ночью 35 -40 градусов мороза, днем 20-25 градусов мороза.

С пятницы до понедельника погоду определит антициклон, ожидается морозная с большим суточным ходом температур погода. Ночью 32-37 градусов мороза, по южным районам местами 27 -32 градусов мороза, днем 14-19 градусов мороза, по северной половине края ночью 37-42 градусов, днем 21-26 градусов мороза.

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Забайкалье #Гео
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