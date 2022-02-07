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Столичного адвоката арестовали в Иркутске за смерть 88-летней матери

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Адвокат из Москвы арестован в Иркутске — по версии следствия, он до смерти забил 88-летнюю мать, которая тоже была адвокатом.

Преступление произошло в Иркутске в конце января, сообщило региональное СУ СКР. По версии следствия, пьяный сын избил 88-летнюю мать. Женщина умерла от тупой травмы грудной клетки и множественных переломов ребер.

Весной 2021 года 54-летний подозреваемый переехал в Иркутск из Москвы, где работал адвокатом. Погибшая также была адвокатом первой Центральной коллегии адвокатов Иркутской области.

На допросе фигурант дела признался в преступлении, его арестовали. По статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека» адвокату грозит до 15 лет колонии.

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