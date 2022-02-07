Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило отменил голосование за новогодний символ Новосибирска из-за скандала вокруг якобы накрутки голосов за одного из кандидатов, сообщил зоопарк в Instagram.

Мэрия Новосибирска 13 января запустила голосование за символ новогодней столицы 2022–2023 годов. Зоопарк имени Ростислава Шило предложил пять кандидатов — манула Айшу, амурского тигра Макса, орангутана Бату, снежного барса Саяна или первого сибирского медвежонка Шилки.

Неожиданно для властей обычное голосование превратилось в настоящую битву мнений, в нее вовлеклись многие новосибирцы. Сначала в лидерах был манул Айшу, его поддержал и мэр Анатолий Локоть.

Многие новосибирцы с присущим горожанам юмором и креативом решили голосовать за орангутана Бату. За него призывали голосовать блогеры, в том числе Илья Варламов, и оппозиционные депутаты.

В предпоследний день голосования резко прибавил голосов до этого совершенно непопулярный кандидат — снежный барс Саян. Он вырвался вперед, многие новосибирцы в соцсетях назвали это «вбросом голосов».

«Наши животные стали участниками фарса, который организовали люди. Опрос используется в целях, далеких от выбора символа праздничного Новосибирска — ряд блогеров, депутатов, журналистов (в том числе не имеющих никакого отношения к нашему городу) призвали свои аудитории придать опросу за талисман политическую окраску», — сообщил зоопарк.

Новосибирский зоопарк обратился к мэрии и попросил остановить голосование, так как «они, конечно, животные, но делать их инструментом своих амбиций, по нашему мнению, неправильно».