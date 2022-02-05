Стартовала разработка игры GTA 6

Студия Rockstar Games приступила к разработке игры Grand Theft Auto 6, сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что активная разработка очередной части GTA идет полным ходом. Также указывается, что студия в каждом новом проекте желает продвинуться дальше уже достигнутых результатов.

Согласно данным инсайдеров, GTA 6 перенесет игроков в хорошо знакомый поклонникам франшизы город Вайс-Сити, который фактически является аналогом Майами. Размеры глобальной карты примерно в три раза превысят территорию, доступную в GTA 5.

Дата релиза новинки не сообщается. Предыдущая игра GTA 5 вышла в 2013 году. Несмотря на солидный игровой возраст, она остается популярной у игроков по всему миру.