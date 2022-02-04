Житель Улан-Удэ опубликовал объявление на «Авито» о продаже кошки с «сомнительным интеллектом» за 99 тысяч рублей, в тексте он с юмором объяснил цену и особенности поведения питомца.

«Эта кошка не отзывается на свое имя, но хорошо реагирует на два слова: "кто нассал", а писает она везде, где хочет, но к лотку приучена. Если по каким-то причинам дверь в туалет закрыта, сходит в обувь, шкаф, в мешок с картошкой, в горшок с цветком, в игрушки, без разницы», — пишет хозяин четырехлетней шотландской вислоухой кошки.

По его описанию, кошка орет, много ест и только влажный корм, но по характеру спокойная. Он добавил, что высокая цена связана с тем, что нужно окупить мучения, через которые с ней прошли.

«Может вы богатый и одинокий человек, и вот приходите вы после работы, а дома затаилась интрига, где-то написано, но где? Торга нету, какой торг? Тут кошка эксклюзив!», — написал автор.

Как понять кошку

Он отметил, что «цель этого объявления — продажа милейшего создания с дефективными элементами психики». А цена уже снижена, так как «у многих людей наблюдается депрессия, и им просто необходим кто-то выше описанный».