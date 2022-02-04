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Журналистка «Новой газеты» покинет Россию после угроз из Чечни

Источник:
РБК
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Фото: U.S. Department of State

Журналистка «Новой газеты» Елена Милашина объявила, что на время уедет из России из-за угроз руководства Чечни в ее адрес.

На ее отъезде настаивают главный редактор «Новой» Дмитрий Муратов, а также «достаточно высокопоставленные источники», знакомые с Милашиной, которые говорят о высокой угрозе ее безопасности, сообщила РБК журналистка.

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По словам Милашиной, угрозы со стороны чеченских властей стоит воспринимать всерьез. «[Депутат Госдумы Адам] Делимханов — очень опасный человек. Я даже не знаю, кто более опасный — [глава Чечни] Рамзан Кадыров или Делимханов, поэтому это очень серьезная ситуация», — сказала она.

Кадыров в конце января назвал Милашину и других правозащитников «террористами, которые зарабатывают на теме Чеченской Республики и чеченцев». Он призвал возбудить против них уголовное дело.

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Политика #Россия
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