Журналистка «Новой газеты» покинет Россию после угроз из Чечни

Журналистка «Новой газеты» Елена Милашина объявила, что на время уедет из России из-за угроз руководства Чечни в ее адрес.

На ее отъезде настаивают главный редактор «Новой» Дмитрий Муратов, а также «достаточно высокопоставленные источники», знакомые с Милашиной, которые говорят о высокой угрозе ее безопасности, сообщила РБК журналистка.

По словам Милашиной, угрозы со стороны чеченских властей стоит воспринимать всерьез. «[Депутат Госдумы Адам] Делимханов — очень опасный человек. Я даже не знаю, кто более опасный — [глава Чечни] Рамзан Кадыров или Делимханов, поэтому это очень серьезная ситуация», — сказала она.

Кадыров в конце января назвал Милашину и других правозащитников «террористами, которые зарабатывают на теме Чеченской Республики и чеченцев». Он призвал возбудить против них уголовное дело.