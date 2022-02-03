Новым героем «Холостяка» станет малоизвестный бизнесмен

Бизнесмен Александр Гранков стал новым героем шоу «Холостяк», сообщил телеканал ТНТ в соцсетях. Девятый сезон покажут на ТНТ весной.

Новому холостяку 27 лет. Александр Гранков занимается бизнесом, управляет фермой и конюшней в Подмосковье.

«Я создан для отношений. Мне очень легко делиться своими чувствами, я откровенно общаюсь. Всегда правдиво отвечаю на любые вопросы. Могу найти общий язык с любым», — цитирует Гранкова ТНТ.

Герой рассказал о себе, что пришел на проект за серьезными отношениями. Ему не важны известность и статусность.

Ранее сообщалось, что в новом сезоне формат шоу изменится. Героями будут два участника. Имя второго холостяка пока не разглашается.

За восемь сезонов «Холостяка» никто из героев не женился на избраннице. Самыми серьезными и долгими отношениями был роман героев второго сезона шоу — Максима Чернявского и Марии Дриголы.

В «Холостяке» участвовали футболист Евгений Левченко, бизнесмен Максим Чернявский, шоумен Тимур Батрутдинов, певец Алексей Воробьев, актер Илья Глинников, рэпер Егор Крид, стоматолог Антон Криворотов и музыкант Тимур Юнусов (Тимати).