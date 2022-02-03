НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Новым героем «Холостяка» станет малоизвестный бизнесмен

Источник:
Sibnet.ru
263 1
Фото: © tnt_online, instagram.com/tnt_online

Бизнесмен Александр Гранков стал новым героем шоу «Холостяк», сообщил телеканал ТНТ в соцсетях. Девятый сезон покажут на ТНТ весной.

Новому холостяку 27 лет. Александр Гранков занимается бизнесом, управляет фермой и конюшней в Подмосковье.

«Я создан для отношений. Мне очень легко делиться своими чувствами, я откровенно общаюсь. Всегда правдиво отвечаю на любые вопросы. Могу найти общий язык с любым», — цитирует Гранкова ТНТ.

Герой рассказал о себе, что пришел на проект за серьезными отношениями. Ему не важны известность и статусность.

Ранее сообщалось, что в новом сезоне формат шоу изменится. Героями будут два участника. Имя второго холостяка пока не разглашается.

За восемь сезонов «Холостяка» никто из героев не женился на избраннице. Самыми серьезными и долгими отношениями был роман героев второго сезона шоу — Максима Чернявского и Марии Дриголы.

В «Холостяке» участвовали футболист Евгений Левченко, бизнесмен Максим Чернявский, шоумен Тимур Батрутдинов, певец Алексей Воробьев, актер Илья Глинников, рэпер Егор Крид, стоматолог Антон Криворотов и музыкант Тимур Юнусов (Тимати).

Еще по теме
Mary Gu перепела саундтрек из сериала «Не родись красивой»
Егор Крид пообещал зрителям детского «Голоса» крутое шоу
Иван Охлобыстин заразился коронавирусом
Арнольд Шварценеггер попал в ДТП
смотреть все
Культгид #Шоу-бизнес #Мир ТВ
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Веселая игра рысят попала на видео в Прибайкалье
Число заболевших коронавирусом новосибирцев перевалило за 1,3 тысячи
Слава Степанов снял самую северную пустыню мира в Забайкалье
Иркутский губернатор Кобзев повторно заразился COVID
Самое популярное
Облачный сервис NVIDIA GeForce Now стал доступен на телевизорах LG
Зрителям Первого канала откроют тайну смерти Николая II
Китай встал на сторону России на заседании Совбеза ООН по Украине
Победителем из битвы Путина и Байдена выйдет Си Цзиньпин
Обсуждение (1)
Картина дня
Песков рассказал, о чем Путин говорил с Кадыровым
Рубль стал самой недооцененной валютой
Генпрокурор потребовал разобраться со стоимостью тестов ПЦР
Найден преследующий Землю троянский астероид
О самом главном
Год Черного Тигра: что обещает китайский гороскоп
Знаки ангелов: если часы показывают одинаковые цифры
Говорить правильно: какие слова и фразы выдают неуча
Магия цифр: что принесут двойки 2022 года?
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Все статьи
Самое обсуждаемое
35
МВД раскритиковало российские процессоры
32
Госдолг США установил исторический рекорд
31
Псаки попросила не сравнивать Россию и США
27
Путин рассказал о том, как Запад кинул Россию
26
Российских и украинских фигуристов посадили рядом на командном турнире
Sibnet.Ru