Новые побочные эффекты нашли у «Спутника V»

Центр имени Гамалеи внес два новых побочных эффекта в инструкцию вакцины «Спутник V», одобренная Минздравом информация опубликована в Государственном реестре лекарственных средств.

Новые побочные эффекты — остеоартрит (болезнь суставов) и фотофобия (боязнь света). Согласно данным разработчиков вакцины, заболевание суставов или светобоязнь может развиться у каждого сотого или тысячного сделавшего прививку соответственно.

В инструкции также изменили частоту возникновения других побочных эффектов — тошнота, рвота, заложенность носа, першение в горле, увеличение лимфоузлов, головокружение, головная боль и обмороки теперь оценены как «очень редкие».

Также в обновленной инструкции по применению «Спутника V» указывается, что ее эффективность составляет 70,5% против штамма «дельта» спустя полгода после вакцинации. В отношении очень тяжелых, тяжелых и среднетяжелых больных эффективность составляет 88%.