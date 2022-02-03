Слава Степанов снял самую северную пустыню мира в Забайкалье

Известный новосибирский фотограф Слава Степанов опубликовал в соцсетях снимки самой северной пустыни в мире — Чарские пески в Забайкальском крае.

«Сложно представить, что посреди тайги может раскинуться пустыня с самыми настоящими барханами, оазисами и песчаными бурями. Урочище Чарские пески доказывает, что и такое соседство возможно», — написал Степанов под фото.

Пустыня в Забайкальском крае удивляет не только своим местоположением, но и размерами. Барханное поле занимает всего 10,5 километра в длину и 3-4 километра в ширину, при этом постоянно движется в направлении господствующих ветров.



Несмотря на всю уникальность этого места, туристов в Чарских песках пока немного. В близлежащих поселках слабо развита инфраструктура, добираться сюда долго, к тому же зимой температура воздуха может опускаться до минус 50 градусов.