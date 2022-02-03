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Канцлер Германии срочно засобирался в Москву

Источник:
ТАСС
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Фото: Borja Puig de la Bellacasa

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что на ближайшее время у него запланирована встреча в Москве с президентом России Владимиром Путиным.

«Я скоро поговорю с Путиным в Москве на те темы, которые необходимо обсудить», — цитирует Шульца ТАСС. «Это встреча запланировано и состоится в ближайшее время», — добавил канцлер ФРГ. Он не уточнил конкретную дату визита в Москву.

Шольц подчеркнул, что активно сотрудничает с союзниками и партнерами в Европейском союзе по вопросу Украины. «Нас почти ничего больше не волнует. И, конечно, я также говорил с президентом России, и мы тщательно готовим все, что сейчас необходимо», — сказал глава правительства ФРГ, напомнив, что вскоре он отправится с визитом в США.

С момента вступления Шольца в должность канцлера (8 декабря) у него состоялся лишь один телефонный разговор с президентом РФ — 21 декабря. Канцлер и российский президент обсудили усиление военного присутствия России рядом с Украиной. Стороны затронули ход реализации минских соглашений о мирном урегулировании конфликта.

В Вашингтоне 7 февраля состоится встреча канцлера Германии с президентом США Джо Байденом.

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biden-is-a-goat

украина объявила России войну, а Россия на неё не пришла украина обиделась и сдалась без боя

Plaguer

Ха-ха, классика:"Но наши то ракеты, авианосцы и подводные лодки с "Томагавками" несут свободу и демократию!...

mosquito__2010

Показушная вежливость самой лживой страны Мира это ложь и еще раз ложь. Они убийцы и грабители, а если...

biden-is-a-goat

сравнивать Россию и пендосию это как сравнивать М. Ломаносова и Виталика Кличко в интеллектуальном развитии
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