Канцлер Германии срочно засобирался в Москву

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что на ближайшее время у него запланирована встреча в Москве с президентом России Владимиром Путиным.

«Я скоро поговорю с Путиным в Москве на те темы, которые необходимо обсудить», — цитирует Шульца ТАСС. «Это встреча запланировано и состоится в ближайшее время», — добавил канцлер ФРГ. Он не уточнил конкретную дату визита в Москву.

Шольц подчеркнул, что активно сотрудничает с союзниками и партнерами в Европейском союзе по вопросу Украины. «Нас почти ничего больше не волнует. И, конечно, я также говорил с президентом России, и мы тщательно готовим все, что сейчас необходимо», — сказал глава правительства ФРГ, напомнив, что вскоре он отправится с визитом в США.

С момента вступления Шольца в должность канцлера (8 декабря) у него состоялся лишь один телефонный разговор с президентом РФ — 21 декабря. Канцлер и российский президент обсудили усиление военного присутствия России рядом с Украиной. Стороны затронули ход реализации минских соглашений о мирном урегулировании конфликта.

В Вашингтоне 7 февраля состоится встреча канцлера Германии с президентом США Джо Байденом.