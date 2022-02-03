Омича заподозрили в издевательствах над младенцем

Житель Омской области задержан за истязание девятимесячного младенца. По версии следствия, он бил ребенка своей сожительницы и тряс вниз головой.

По данным СУ СКР по Омской области, с 26 января по 1 февраля подозреваемый, когда мамы малыша не было дома, бил ребенка по голове, а также брал его за ноги, переворачивал вниз головой и тряс.

Младенец находится в больнице. Подозреваемый задержан, ему грозит до семи лет заключения.