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Омича заподозрили в издевательствах над младенцем

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Житель Омской области задержан за истязание девятимесячного младенца. По версии следствия, он бил ребенка своей сожительницы и тряс вниз головой.

По данным СУ СКР по Омской области, с 26 января по 1 февраля подозреваемый, когда мамы малыша не было дома, бил ребенка по голове, а также брал его за ноги, переворачивал вниз головой и тряс.

Младенец находится в больнице. Подозреваемый задержан, ему грозит до семи лет заключения.

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