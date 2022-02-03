НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Наука #Туризм #Гео #ЧП

Источники рассказали о новом кандидате в губернаторы Томской области

Источник:
Sibnet.ru
419 0
Фото: © тюменское отделение «Единой России»

Замначальника кремлевского управления по внутренней политике (УВП) Владимир Мазур может сменить Сергея Жвачкина на посту губернатора Томской области, сообщили два анонимных источника.

Мазур рассматривается в качестве основного кандидата, но окончательного решения еще нет, уточнили два источника РБК.

Владимир Владимирович Мазур — уроженец Томской области, в 2004-2007 годах был заммэра Томска, после занимал посты в «Газпроме» и администрации Тюменской области. Работает в УВП с 2020 года, курирует тему местного самоуправления. До этого он был вице-губернатором Калужской области.

Губернатору Томской области Сергею Жвачкину 65 лет, он работает на этом посту второй срок. Полномочия губернатора истекают осенью 2022 года.

Еще по теме
Колл‑центры новосибирского правительства пережили мощную DDoS‑атаку
Избирком Бурятии подал в суд на Сергея Зверева
Томских депутатов признали экстремистами
Мэр Красноярска на карантине запостил фотожабы с собой
смотреть все
Томск #Местная власть
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Рабочий в Иркутске упал с пятого этажа
Эксперты сравнили инвесторов в сибирских городах
Омича заподозрили в издевательствах над младенцем
Источники рассказали о новом кандидате в губернаторы Томской области
Самое популярное
Облачный сервис NVIDIA GeForce Now стал доступен на телевизорах LG
Зрителям Первого канала откроют тайну смерти Николая II
Китай встал на сторону России на заседании Совбеза ООН по Украине
Победителем из битвы Путина и Байдена выйдет Си Цзиньпин
Обсуждение (0)
О самом главном
Год Черного Тигра: что обещает китайский гороскоп
Знаки ангелов: если часы показывают одинаковые цифры
Говорить правильно: какие слова и фразы выдают неуча
Магия цифр: что принесут двойки 2022 года?
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Все статьи
Мультимедиа
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

biden-is-a-goat

украина объявила России войну, а Россия на неё не пришла украина обиделась и сдалась без боя

Plaguer

Ха-ха, классика:"Но наши то ракеты, авианосцы и подводные лодки с "Томагавками" несут свободу и демократию!...

mosquito__2010

Показушная вежливость самой лживой страны Мира это ложь и еще раз ложь. Они убийцы и грабители, а если...

west_nik

- Ты туда не ходи, ты сюда ходи, а то снег башка попадёт, совсем мёртвый будешь...
Sibnet.Ru