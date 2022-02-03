Источники рассказали о новом кандидате в губернаторы Томской области

Замначальника кремлевского управления по внутренней политике (УВП) Владимир Мазур может сменить Сергея Жвачкина на посту губернатора Томской области, сообщили два анонимных источника.

Мазур рассматривается в качестве основного кандидата, но окончательного решения еще нет, уточнили два источника РБК.

Владимир Владимирович Мазур — уроженец Томской области, в 2004-2007 годах был заммэра Томска, после занимал посты в «Газпроме» и администрации Тюменской области. Работает в УВП с 2020 года, курирует тему местного самоуправления. До этого он был вице-губернатором Калужской области.

Губернатору Томской области Сергею Жвачкину 65 лет, он работает на этом посту второй срок. Полномочия губернатора истекают осенью 2022 года.