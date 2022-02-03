Стали известны имена участников второго сезона шоу «Звезды в Африке»

Блогеры пополнили ряды участников второго сезона шоу «Звезды в Африке», где знаменитости выживают без еды и борются со своими страхами. Съемки проекта еще продолжаются, сообщила пресс-служба канала ТНТ.

ТНТ раскрыл первые имена участников нового сезона. Это блогеры TikTok и Instagram Валя Карнавал, Карина Кросс и телеведущая Алена Водонаева.

Они и другие участники, имена которых объявят позднее, будут бороться за 5 миллионов рублей. Денежный приз проекта победитель и продюсеры направят на поддержку исчезающих видов животных и фондов, заботящихся об охране окружающей среды.

По правилам шоу, знаменитости останутся в Африке без еды, чтобы ее добыть им придется проходить испытания, преодолевать свои страхи и учиться уживаться со звездными коллегами.

В конце каждой серии проект покидает одна из знаменитостей, номинантов на выбывание выбирают соплеменники. В финал проходят два сильнейших участника, а победителя определяют с помощью испытания.

Первый сезон стал хитом эфира и одной из самых популярных телепрограмм по итогам года – за финальным эпизодом «Звезд в Африке» следили 15,3% аудитории. В первом сезоне шоу победителем стал бывший голкипер петербургского «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев.