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Опубликованы снимки Млечного пути с гигантской черной дырой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © SARAO

Южноафриканская радиоастрономическая обсерватория опубликовала на своем сайте снимок центра нашей Галактики с гигантской черной дырой в центре. Изображение получено радиотелескопом MeerKAT.

Снимок разрешением в 100 мегапикселей удалось получить спустя три года исследований, отмечается в сообщении. Длительность наблюдений составила 200 часов, коллектив астрономов провел в общей сложности 20 наблюдений.

На фотографии запечатлена область сверхмассивной черной дыры Стрелец А размером в четыре миллиона солнечных масс, которая находится в 25 тысячах световых лет от Земли. Считается, что в центре каждой галактики находится крупная черная дыра.

Для анализа полученных в результате сеансов 70-ти терабайт данных потребовалась длительная работа двух суперкомпьютеров. Телескоп смог охватить на небе площадь в шесть квадратных градуса, что приблизительно в тридцать раз больше площади Луны.

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