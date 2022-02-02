Двое погибли в сгоревшем доме дачного сторожа в Новосибирской области

Пенсионеры погибли в сгоревшем доме дачного сторожа в СНТ «Ермак» Колыванского района в Новосибирской области.

В СНТ «Ермак» Колыванского района утром в среду загорелся дом сторожа – в огне была вся постройка, произошло обрушение крыши. Пламя стремительно распространялось на соседние строения, перейдя и на веранду, сообщает ГУ МЧС по Новосибирской области.

На локализацию возгорания на общей пожарным потребовалось четыре минуты, еще через 17 — специалисты объявили о ликвидации открытого горения.

При разборе завалов спасатели нашли тела двух пенсионеров — 66-летнего мужчины и 80-летней женщины. Следователи организовали проверку. Причину пожара установит техническая экспертиза.