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Двое погибли в сгоревшем доме дачного сторожа в Новосибирской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © СУ СК РФ по Новосибирской области

Пенсионеры погибли в сгоревшем доме дачного сторожа в СНТ «Ермак» Колыванского района в Новосибирской области.

В СНТ «Ермак» Колыванского района утром в среду загорелся дом сторожа – в огне была вся постройка, произошло обрушение крыши. Пламя стремительно распространялось на соседние строения, перейдя и на веранду, сообщает ГУ МЧС по Новосибирской области.

На локализацию возгорания на общей пожарным потребовалось четыре минуты, еще через 17 — специалисты объявили о ликвидации открытого горения.

При разборе завалов спасатели нашли тела двух пенсионеров — 66-летнего мужчины и 80-летней женщины. Следователи организовали проверку. Причину пожара установит техническая экспертиза.

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Uynachalnica

Такой след оставил, что теперь вся страна разгребает, и не разгребет!

Muzykant

Давно пора это уже сделать.А то как то не патриотично у патриотов выходит.

ForYouTube

Уродина если честно, в цирке с такой внешностью толь выступать клоуном

лачинов

Ну да, ну да. Прям все плакали когда он в отставку уходил. Ох уж эти лицемеры ...
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