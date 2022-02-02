Девочка в Томске спаслась от незнакомца, предлагавшего показать щенков

Неизвестный в Томске пытался увести девочку в заброшенный дом, чтобы показать ей щенков. Школьница спаслась благодаря тому, что стала громко кричать, сообщило СУ СКР по Томской области.

По предварительным данным, в дневное время неизвестный встретил девочку, которая шла домой из школы. Незнакомец предложил показать ей щенков и повел в сторону заброшенного дома.

Девочка в заброшенный дом идти отказалась и начала кричать. Нападавший схватил ее за ручку рюкзака и стал удерживать. Когда школьница стала кричать еще громче, подозреваемый скрылся.

Дома девочка рассказала обо всем родителям, те обратились в правоохранительные органы. Возбуждено дело по факту незаконного лишения свободы малолетнего.