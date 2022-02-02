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#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Девочка в Томске спаслась от незнакомца, предлагавшего показать щенков

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Неизвестный в Томске пытался увести девочку в заброшенный дом, чтобы показать ей щенков. Школьница спаслась благодаря тому, что стала громко кричать, сообщило СУ СКР по Томской области.

По предварительным данным, в дневное время неизвестный встретил девочку, которая шла домой из школы. Незнакомец предложил показать ей щенков и повел в сторону заброшенного дома.

Девочка в заброшенный дом идти отказалась и начала кричать. Нападавший схватил ее за ручку рюкзака и стал удерживать. Когда школьница стала кричать еще громче, подозреваемый скрылся.

Дома девочка рассказала обо всем родителям, те обратились в правоохранительные органы. Возбуждено дело по факту незаконного лишения свободы малолетнего.

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Uynachalnica

Такой след оставил, что теперь вся страна разгребает, и не разгребет!

Muzykant

Давно пора это уже сделать.А то как то не патриотично у патриотов выходит.

ForYouTube

Уродина если честно, в цирке с такой внешностью толь выступать клоуном

лачинов

Ну да, ну да. Прям все плакали когда он в отставку уходил. Ох уж эти лицемеры ...
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