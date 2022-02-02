Пьяная студентка в Туве врезалась на чужой машине в детскую площадку

Пьяная студентка после дня рождения сестры села за руль машины гостьи и врезалась в детскую площадку, возбуждено дело об угоне, сообщает МВД по Республике Тыва.
На дне рождения сестра именинницы — 19-летняя студентка решила доехать до подруги. Она взяла из кармана гостьи ключи от Nissan Qashqai.
Когда она пыталась выехать со двора, студентка не справилась с управлением и врезалась в сооружение на детской площадке. Девушка бросила машину.
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 166 УК РФ (угон). Ей грозит штраф до 120 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до пяти лет.
Кроме того, у студентки не было прав. Она привлечена к административной ответственности по статье 12.7 КоАП РФ. За это грозит штраф до 15 тысяч рублей.
UynachalnicaТакой след оставил, что теперь вся страна разгребает, и не разгребет!
MuzykantДавно пора это уже сделать.А то как то не патриотично у патриотов выходит.
ForYouTubeУродина если честно, в цирке с такой внешностью толь выступать клоуном
лачиновНу да, ну да. Прям все плакали когда он в отставку уходил. Ох уж эти лицемеры ...