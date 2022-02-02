Пьяная студентка в Туве врезалась на чужой машине в детскую площадку

Пьяная студентка после дня рождения сестры села за руль машины гостьи и врезалась в детскую площадку, возбуждено дело об угоне, сообщает МВД по Республике Тыва.

На дне рождения сестра именинницы — 19-летняя студентка решила доехать до подруги. Она взяла из кармана гостьи ключи от Nissan Qashqai.

Когда она пыталась выехать со двора, студентка не справилась с управлением и врезалась в сооружение на детской площадке. Девушка бросила машину.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 166 УК РФ (угон). Ей грозит штраф до 120 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до пяти лет.

Кроме того, у студентки не было прав. Она привлечена к административной ответственности по статье 12.7 КоАП РФ. За это грозит штраф до 15 тысяч рублей.