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Разгадан секрет образования золотой руды

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: James St. John / CC BY 2.0

Металлы находятся в земной мантии — толстом слое раскаленных каменных пород между корой и ядром, залегающем на глубине около 30 километров. Ученые выяснили, как золото и другие ценные металлы попадают из мантии в земную кору.

Исследователи давно знали, что в результате природных процессов материал мантии попадает в кору в потоке расплавленной магмы. Однако до недавнего времени конкретный механизм переноса металлов оставался загадкой.

Авторы опубликованной в журнале Nature Communications работы установили, что для переноса температура должна попасть в идеальный интервал в районе 1 тысячи градусов. Только в этом случае золото вырвется из «ловушки» у основания коры и образует залежи руды вблизи поверхности.

Открытие облегчит поиск ценных металлов для человечества, полагают ученые. Вооруженные новыми знаниями геологи смогут предсказывать существование магматических зон с подходящими условиями.

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Наука #Наука
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