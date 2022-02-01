НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Туризм #Гео #ЧП

Морг в Хакасии выдал родственникам чужое тело

Источник:
Sibnet.ru
528 0
Фото: © Sibnet.ru

Морг в Черногорске по ошибке перепутал тела двух женщин, он отдал дочери тело не ее матери. Минздрав Хакасии провел проверку инцидента.

Жительнице Черногорска выдали тело якобы ее матери. Она ее не узнала. Выяснилось, что тело ее матери в этот же день, выдали другой семье, а они уже успели похоронить.

Проверка Миндрава Хакасии установила, что в Черногорском отделении медицинского учреждения действительно были перепутаны тела умерших женщин, ситуацию исправили в тот же день, уточняет пресс-служба Минздрава. За это назначили дисциплинарное взыскание заведующей отделением и «исполнителю» — санитару.

«Родственникам умерших сотрудниками Черногорского отделения сразу были выражены глубочайшие соболезнования и принесены извинения по факту случившегося. Также от Республиканского клинического бюро судебно-медицинской экспертизы направлены письма родственникам с извинениями от имени учреждения», — говорится в сообщении пресс-службы.

Еще по теме
Рабочие погибли при взрыве на красноярском месторождении «Роснефти»
Рабочий сорвался со строящегося моста в Новосибирске
Банка огурцов убила украинца
Состояние выпавшего из окна томского школьника стабилизировалось
смотреть все
Хакасия #Происшествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Рабочие погибли при взрыве на красноярском месторождении «Роснефти»
Рабочий сорвался со строящегося моста в Новосибирске
Новый мэр Омска получил представление за плохую уборку дорог от снега
Прокуратура оштрафовала воняющие «коровники» возле Толмачево
Самое популярное
Девушка за полминуты устранила «нерешаемую» проблему Lada Niva Travel
Стартовали российские продажи видеокарт RTX 3050
Жители Донбасса стали россиянами
Лавров пригрозил США разрывом отношений за новые санкции
Обсуждение (0)
О самом главном
Год Черного Тигра: что обещает китайский гороскоп
Знаки ангелов: если часы показывают одинаковые цифры
Говорить правильно: какие слова и фразы выдают неуча
Магия цифр: что принесут двойки 2022 года?
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Все статьи
Мультимедиа
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

колобок11

Не пора ли наши деньги вывести из-за бугра, чтобы они на нашу экономику работали?

merkulov tolya

в стране нищета а они продукты уничтожают

Danilon

Прежде всего, надо найти и выслать домой жён, детей, любовниц, собак и хомячков. Но не только бизнесменов....

turan601

есть только маленький нюанс, зарплата в европе в 10 раз больше чем в РФ
Sibnet.Ru