Морг в Хакасии выдал родственникам чужое тело

Морг в Черногорске по ошибке перепутал тела двух женщин, он отдал дочери тело не ее матери. Минздрав Хакасии провел проверку инцидента.

Жительнице Черногорска выдали тело якобы ее матери. Она ее не узнала. Выяснилось, что тело ее матери в этот же день, выдали другой семье, а они уже успели похоронить.

Проверка Миндрава Хакасии установила, что в Черногорском отделении медицинского учреждения действительно были перепутаны тела умерших женщин, ситуацию исправили в тот же день, уточняет пресс-служба Минздрава. За это назначили дисциплинарное взыскание заведующей отделением и «исполнителю» — санитару.

«Родственникам умерших сотрудниками Черногорского отделения сразу были выражены глубочайшие соболезнования и принесены извинения по факту случившегося. Также от Республиканского клинического бюро судебно-медицинской экспертизы направлены письма родственникам с извинениями от имени учреждения», — говорится в сообщении пресс-службы.