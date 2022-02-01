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Шоу «Новые танцы» на ТНТ получило второй сезон

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба канала ТНТ

Телеканала ТНТ открыл кастинг на второй сезон шоу «Новые танцы», где участники соревнуются в формате баттлов. Во втором сезоне призовой фонд составит 10 миллионов рублей, сообщила пресс-служба телеканала.

Во втором сезоне в жюри вновь будет сидеть Мигель, а вести проект останется Ляйсан Утяшева. В перовом сезоне выбывшие участники обещали вернуться, поэтому зрители скорее всего увидят много знакомых танцовщиков.

По правилам шоу «Новые танцы» участники соревнуются в четырех категориях — дети, соло, дуэты и команды. Судьбу танцовщиков решает жюри, состоящее постоянного судьи Мигеля, приглашенных звездного хореографа и артиста.

Победителем первого сезона «Новых танцев» стал танцовщик Виталий Савченко. Дата премьеры второго сезона «Новых танцев» пока не сообщается.

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