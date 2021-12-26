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«Снова мальчик» победил в шоу «Новые танцы» на ТНТ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/vitaliksav4enko

Победитель категории «Соло» в «Новых танцах» на ТНТ Виталий Савченко выиграл суперфинал шоу. Многие зрители проекта остались этим недовольны.

«Новые танцы» на ТНТ проходили в формате баттлов в четырех категориях: «Соло», «Дуэты», «Дети» и «Команды». Их победители вышли в суперфинал.

В суперфинале представители категорий соревновались друг с другом. В дуэли дуэта Сергея Stk и Гали Горбуновой и команды Agny победители вторые. Савченко в баттле обошел лучшую из детей — Krosh Boogie.

В последнем баттле Савченко два раза начинал номер из-за технических неполадок. В финальном голосовании все члены жюри (Мигель, Екатерина Варнава, Владимир Варнава) выбрали его. Как победитель всего шоу танцор получил 7 миллионов рублей.

Савченко 29 лет. В первом сезоне «Танцев» на ТНТ он занял второе место, затем участвовал в «Битве сезонов», где, по мнению поклонников, ушел незаслуженно рано из-за несправедливого выбора наставника Мигеля. Был хореографом в следующих сезонах шоу.

Зрители в группах, посвященных проекту в соцсетях, раскритиковали это решение. По их мнению, организаторы тянули Савченко с первого баттла, так как он «свой» в тусовке ТНТ. В прошлых «Танцах» за семь сезонов ни разу не выигрывала «девочка», поэтому многие считают, что победа женской команды была бы идеальной.

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