НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Промзона #Транспорт и дороги #Недра и ТЭК #Туризм #Гео

Мужа «Мисс Кузбасс-2010» заподозрили в ее расчленении

Источник:
Sibnet.ru
453 0
Фото: © конкурс «Мисс Кузбасс»

Экс-глава Центрального района Новокузнецка Александр Попов подозревается в убийстве и расчленении жены Ксении Сапожковой, ставшей «Мисс Кузбасс» в 2010 году, в Москве, он арестован.

«Щербинским районным судом города Москвы заключен под стражу Александр Попов, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК (убийство)», — цитирует РИА Новости пресс-секретарь суда.

Попов в конце новогодних каникул заявил в полицию, что жена еще летом улетела в Дубай, они поддерживали связь через соцсети, но затем она пропала, сообщается в ряде Telegram-каналов. Муж показал переписку и посты Ксении в Instagram. Однако полицейские выяснили, что страну женщина не покидала.

Мужчина признался, что несколько месяцев назад убил жену, несколько дней расчленял труп и выбрасывал его фрагменты в реку. Потом он вел от имени жены страницы в социальных сетях, переписывался с родными и друзьями. Останки убитой не найдены.

Сапожкова и Попов родом из Новокузнецка, поженились около 10 лет назад. Ксения в ноябре 2010 года в 19 лет завоевала титул «Мисс Кузбасс — 2010». Попов возглавлял в 2012-2015 годах Центральный район Новокузнецка. Затем перебрался в Москву — на руководящий пост в метрополитене.

За убийство экс-чиновнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Еще по теме
Лесосибирскому расчленителю вынесли приговор
Еще одно дело возбудили на Алтае из-за истязания детей
Арестован обвиняемый в убийстве новосибирский таксист
Супругов на Алтае задержали за истязание детей
смотреть все
Кузбасс #Криминал
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Морг в Хакасии выдал родственникам чужое тело
Каждый пятый сибиряк вложил деньги в ювелирные украшения
Пять женщин в Новосибирске попали в больницу после ДТП с маршруткой
Лесосибирскому расчленителю вынесли приговор
Самое популярное
Девушка за полминуты устранила «нерешаемую» проблему Lada Niva Travel
Стартовали российские продажи видеокарт RTX 3050
Объявлена дата начала продаж игровой консоли Steam Deck
Жители Донбасса стали россиянами
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

колобок11

Не пора ли наши деньги вывести из-за бугра, чтобы они на нашу экономику работали?

merkulov tolya

в стране нищета а они продукты уничтожают

max5

Гениально, статисты не зря едят свой хлеб с икрой, раз способны выдавать такие перлы. Давайте рубль ещё...

turan601

есть только маленький нюанс, зарплата в европе в 10 раз больше чем в РФ
Sibnet.Ru