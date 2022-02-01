Мужа «Мисс Кузбасс-2010» заподозрили в ее расчленении

Экс-глава Центрального района Новокузнецка Александр Попов подозревается в убийстве и расчленении жены Ксении Сапожковой, ставшей «Мисс Кузбасс» в 2010 году, в Москве, он арестован.

«Щербинским районным судом города Москвы заключен под стражу Александр Попов, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК (убийство)», — цитирует РИА Новости пресс-секретарь суда.

Попов в конце новогодних каникул заявил в полицию, что жена еще летом улетела в Дубай, они поддерживали связь через соцсети, но затем она пропала, сообщается в ряде Telegram-каналов. Муж показал переписку и посты Ксении в Instagram. Однако полицейские выяснили, что страну женщина не покидала.

Мужчина признался, что несколько месяцев назад убил жену, несколько дней расчленял труп и выбрасывал его фрагменты в реку. Потом он вел от имени жены страницы в социальных сетях, переписывался с родными и друзьями. Останки убитой не найдены.

Сапожкова и Попов родом из Новокузнецка, поженились около 10 лет назад. Ксения в ноябре 2010 года в 19 лет завоевала титул «Мисс Кузбасс — 2010». Попов возглавлял в 2012-2015 годах Центральный район Новокузнецка. Затем перебрался в Москву — на руководящий пост в метрополитене.

За убийство экс-чиновнику грозит до 15 лет лишения свободы.