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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Стартовали морские учения НАТО с украинскими наблюдателями

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © U.S. Navy

Морские командно-штабные учения НАТО Dynamic Move стартовали в порту Остенде, сообщает военно-морское командование альянса.

Маневры позволят обеспечить повышение оперативной совместимости сил участников, укрепить их профессионализм по проведению противоминных операций в прибрежных водах и по отработке экспериментальных тактик НАТО, отмечается в сообщении.

Учения пройдут с 31 января по 8 февраля. В качестве наблюдателей для участия в них приглашены представители Украины.

Военные маневры проводятся на фоне повышенной военной активности альянса вблизи российских границ. НАТО проверяет боеготовность флота и войск после сообщений о подготовке в феврале нападения России на Украину. Москва отрицает все обвинения.

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Оборона #Армия
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Топ комментариев

TehN1k

Царство ему небесное! Невосполнимая утрата!

Alexzander1973

Пусть земля будет пухом! Очень жаль!

колобок11

Не пора ли наши деньги вывести из-за бугра, чтобы они на нашу экономику работали?

Алекс555

Да,уходят лучшие. Таких уже нет и не будут наверно. Остались которые только детективы однотипные играть....
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