Стартовали морские учения НАТО с украинскими наблюдателями

Морские командно-штабные учения НАТО Dynamic Move стартовали в порту Остенде, сообщает военно-морское командование альянса.

Маневры позволят обеспечить повышение оперативной совместимости сил участников, укрепить их профессионализм по проведению противоминных операций в прибрежных водах и по отработке экспериментальных тактик НАТО, отмечается в сообщении.

Учения пройдут с 31 января по 8 февраля. В качестве наблюдателей для участия в них приглашены представители Украины.

Военные маневры проводятся на фоне повышенной военной активности альянса вблизи российских границ. НАТО проверяет боеготовность флота и войск после сообщений о подготовке в феврале нападения России на Украину. Москва отрицает все обвинения.