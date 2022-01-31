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Назван способ получить «суперзащиту» от коронавируса

Источник:
Business Insider
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Фото: © Sibnet.ru

Переболевшие штаммом «омикрон» после вакцинации могут получить «супериммунитет» против любых вариантов коронавируса, выяснили американские ученые.

Специалисты Орегонского университета здоровья и науки выяснили, что привитые пациенты, которые перенесли прорывную коронавирусную инфекцию, получили очень эффективную защиту от заражения.

Так, выработка антител против коронавируса у них оказалась примерно на 1000% эффективнее, чем у людей, которые просто поставили прививку. Такое явление получило название «супериммунитет».

«Высок не только уровень антител, но и возможность перекрестной нейтрализации различных вариантов», — пояснил один из авторов исследования Фикаду Тафессе. Таким образом, вакцинированные и переболевшие коронавирусом люди надежно защищены от самых различных штаммов коронавируса.

Штамм «омикрон» в ноябре пошлого года впервые обнаружили в Ботсване и ЮАР. На сегодня новый вариант нашли уже в 110 странах, включая Россию. Штамм отличается большим количеством мутаций и быстрой передачей.

Прорывная инфекция — это случай заболевания, при котором вакцинированный человек заболевает той же болезнью, которую препарат призван предотвратить. В случае с коронавирусом такие случаи объясняются мутациями изначального варианта.

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Killer1974

Отличный был актер. Земля ему пухом.

TehN1k

Царство ему небесное! Невосполнимая утрата!

Alexzander1973

Пусть земля будет пухом! Очень жаль!

Алекс555

Да,уходят лучшие. Таких уже нет и не будут наверно. Остались которые только детективы однотипные играть....
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