Новый костюм Минни Маус вызвал негодование

Новый наряд Минни Маус в виде синего брючного костюма вызвал негодование, пользователи Сети посчитали, что он не годится в сравнение с ее бело-красным платьем в горошек.

Во вторник парижский Диснейленд в честь 30-летия представил новый наряд знаменитого персонажа в твиттере. На Минни Маус вместо традиционного красного платья в белый горошек, был «прогрессивный» синий экологически чистый брючный костюм. Его разработала Стелла Маккартни.

Минни, которая была создана в 1928 году, много лет носила красно-белое платье в горошек. Несмотря на то, что за годы работы в мультфильме у Минни было несколько разных нарядов, фирменное красное платье Минни стало основным элементом образа персонажа в парках.

Она также всегда носила юбку или платье — и до этого никогда не носила брюки, поэтому ее новый наряд войдет в историю.

Это изменение было встречено очень холодно со стороны фанатов, многие люди обвиняли компанию в попытке обновиться и называли ее старый наряд «вневременным».