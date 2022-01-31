Порция облачности принесет в Новосибирск снежную погоду

Небольшие снегопады начнутся в Новосибирске на этой неделе, также немного потеплеет, сообщила Sibnet.ru начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

«Ждем порцию облачности на 2 февраля, которая нам подсыплет немножко снежку», — рассказала синоптик.

Во вторник местами возможен небольшой снег, в среду осадки усилятся. В ночные часы будет 8-10, в дневные — 7-9 градусов ниже нуля.

Небольшой снегопад возможен также в ночь на четверг, днем будет преимущественно без осадков. Ночью ожидается 11-13, днем — 8-10 градусов холода.